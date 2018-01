Deslizamento de terra mata pelo menos 13 pessoas na Colômbia

BOGOTÁ - Pelo menos 13 pessoas morreram neste domingo, 21, após um deslizamento de terra que arrastou um micro-ônibus para um despenhadeiro, na estrada entre Tumaco e Pasto, no departamento de Nariño, na Colômbia, informaram fontes oficiais.

"Lamento profundamente a morte de pelo menos 13 pessoas que transitavam em um veículo de serviço público na via Tumaco-Pasto, as quais foram surpreendidas por um deslizamento de terra", escreveu no Twitter o diretor da Agência Nacional de Segurança Viária, Alejandro Maya.

O deslizamento de terra aconteceu no local conhecido como La Nariz del Diablo, na altura do quilômetro 66 da estrada que vai de Pasto, a capital departamental, para Tumaco.

Os serviços de socorro, segundo a "Noticias RCN Televisión", já recuperaram dez corpos, entre eles os de dois menores de idade e duas mulheres.

O governador do departamento de Nariño, Camilo Romero, disse a jornalistas que já foram para o local funcionários do escritório de gestão do risco onde máquinas trabalham para liberar a estrada.

O veículo, filiado à empresa Supertáxis, saiu de manhã de Túquerres com um passageiro, mas no trajeto recolheu outros viajantes, motivo pelo qual não se pode estabelecer com exatidão o número de pessoas que viajavam nele.

Os trabalhos de busca e resgate foram suspensos devido às dificuldades no terreno e serão retomados no início desta segunda-feira.

A região foi afetada por chuvas torrenciais que tornam frequentes os deslizamentos nesta parte do país. /EFE