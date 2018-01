Deslizamento de terra mata pelo menos 17 pessoas no Nepal Pelo menos 17 pessoas morreram no oeste do Nepal depois que um pequeno povoado foi atingido por um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas da monção, informaram fontes oficiais. O deslizamento aconteceu na tarde deste sábado na pequena localidade de Nepane, no distrito de Kaski, aproximadamente 200 quilômetros ao oeste de Katmandu. O oficial do Governo de Kaski, Badri Ghimire, disse que as equipes de resgate encontraram até o momento os cadáveres de 17 pessoas, sendo cinco homens, cinco mulheres e sete crianças, enquanto outros 13 moradores de Nepane continuam desaparecidos. "O povoado tinha 30 residentes que habitavam sete casas e todas elas ficaram cobertas pelo barro", afirmou Ghimire. Segundo o oficial, o Governo do Nepal e ONGs enviaram equipes de resgate à região para encontrar os desaparecidos, mas as esperanças de achá-los com vida diminuem conforme passam as horas. As enchentes e deslizamentos de terra são freqüentes no Nepal durante a temporada de chuvas da monção, que acontece entre os meses de julho e setembro.