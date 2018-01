Deslizamento de terra na Indonésia causa 27 mortes Pelo menos 27 pessoas morreram e 65 estão desaparecidas por causa de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas na ilha indonésia de Flores, informa neste sábado, 3, a imprensa local. A agência Antara informou que o acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 2, no distrito de Cibal, em Manggarai. As equipes de resgate estão procurando os desaparecidos, mas as possibilidades de achar alguém com vida são remotas. As autoridades provinciais disseram que pelo menos 11 casas foram soterradas na localidade de Riung, no mesmo distrito. Os moradores das áreas mais afetadas tinham sido orientados a buscar abrigo desde o início da semana.