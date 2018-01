Deslizamento de terra na Indonésia deixa pelo menos dois mortos

BANGCOC - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 26 estão desaparecidas devido a um deslizamento de terra ocorrido por conta da chuva que atingiu uma aldeia na ilha de Java, no leste da Indonésia, informou neste domingo, 2, a agência local Antara.

Centenas de moradores tiveram que ser evacuados após o deslizamento, ocorrido no sábado, 1º, na regência de Ponorogo, na província de Java Oriental, segundo a Agência Nacional para a Gestão de Desastres.

O vice-governador de Java Oriental, Saifullah Yousef, afirmou que os trabalhos de resgate estão atrasados pela grande quantidade de escombros acumulados pela deslizamento de terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As equipes de emergência continuam desde sábado a buscar vítimas com maquinaria pesada nos pontos onde acredita-se que ficaram presas após o deslizamento de terra na aldeia Banaran, no distrito de Pulung.

As inundações e deslizamentos de terra afetam todos os anos a Indonésia durante a estação de chuvas, cujo momento álgido transcorre entre dezembro e fevereiro./ EFE