Deslizamento de terra soterra ônibus com 31 a bordo na China Um deslizamento de terra perto da gigantesca represa de Três Gargantas, na China, soterrou um ônibus, matando 31 pessoas, informaram autoridades nesta sexta-feira. O ônibus foi achado três dias depois do deslizamento, que aconteceu na terça-feira. Informações prévias da agência de notícias Xinhua davam conta de apenas um morto na construção de um túnel, um ferido e dois desaparecidos. O site do governo do condado de Badong informou nesta sexta-feira que equipes de resgate removeram o primeiro corpo do ônibus soterrado, que vinha lotado de trabalhadores migrantes de Xangai. O número de pessoas a bordo do ônibus quando o deslizamento aconteceu era 31, confirmou a Xinhua, citando autoridades locais, que não esperam encontrar ninguém vivo. "Já se passou muito tempo e o ônibus está completamente destruído", disse Zeng Bing, autoridade do governo de Badong, à Reuters por telefone.