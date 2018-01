Deslizamento de terras mata 11 operários na China Onze trabalhadores emigrantes morreram soterrados, neste sábado, por um deslizamento de terra em uma mina de ferro na província de Shanxi, no norte da China. 12 operários dormiam no momento do acidente. Apenas um deles sobreviveu. Os outros, com idades entre 25 e 45 anos, morreram na hora, informou Liu Wei, encarregado da mina de Jianshan. Ao todo 23 homens foram contratados para realizarem uma obra na mina. Eles estavam acomodados em três tendas temporárias, procedimento comum para alojar trabalhadores imigrantes nas grandes cidades chinesas. Na mesma província, na sexta-feira, 47 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após uma explosão numa casa que servia como depósito clandestino de combustíveis. Deslizamentos e inundações são comuns no verão. Apenas no mês de junho, causaram 275 mortes e perdas de 2 milhões de dólares. Em 2005, cerca de 700 pessoas perderam a vida neste tipo de desastres, com perdas econômicas diretas de 5,9 milhões de dólares.