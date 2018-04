Deslizamento deixa 59 pessoas soterradas na China

Um porta-voz do governo chinês afirmou que equipes de busca estão no local do acidente. Porém, não há informações sobre resgate de sobreviventes. A área do deslizamento fica em morros a cerca de 150 quilômetros do centro urbano de Chongqing. A região, que apresenta grande concentração populacional, é rica em minério de ferro, gás natural e outros recursos minerais. Acidentes industriais ocorrem com frequência no local.