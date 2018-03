Deslizamento em mina de ouro mata 60 no Congo

O trabalho das equipes de resgate está sendo atrapalhado pelo perigo representado pelas milícias que dominam a selva ao redor da mina, dizem autoridades. Acidentes são comuns nas minas da região, onde as medidas de segurança são poucas ou inexistentes. Centenas de milhares de congoleses trabalham em condições precárias, alguns forçados pelos grupos armados e soldados do governo que extraem ilegalmente os vastos recursos minerais do país.

A mineração é fonte de renda para mais de 7 milhões de pessoas no leste do Congo, que sofre com guerras desde o fim dos anos 90. As informações são da Associated Press e Dow Jones.