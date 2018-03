Deslizamento mata 4 e fere 26 nas Filipinas

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas em um deslizamento de terras ocorrido na região central do arquipélago das Filipinas por causa de intensas chuvas, anunciaram fontes oficiais do país. O desmoronamento de terra aconteceu na localidade de Samboan, na ilha de Cebu, no domingo à noite quando a maior parte de seus habitantes dormiam. O escritório provincial do Departamento de Defesa Civil disse que entre as vítimas fatais estavam três crianças de entre um e quatro anos.