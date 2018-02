Deslizamento mata 6 e isola 1,5 mil turistas em Machu Picchu Pelo menos seis pessoas morreram neste sábado na localidade peruana de Águas Calientes, a dois quilômetros do sítio arqueológico de Machu Picchu, em decorrência de desmoronamentos que cortaram os acessos por trilhas e por ferrovia às ruínas incas - um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Segundo autoridades peruanas, 15 casas foram derrubadas e cerca de 100 pessoas ficaram desabrigadas. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A localidade abriga uma albergue para turistas estrangeiros e tem entre as atrações várias piscinas naturais de águas vulcânicas. O funcionário de Machu Picchu, Héctor Olivera, informou que pode haver mais mortos e que entre os desaparecidos não há turista. Cerca de 1.500 visitantes estão isolados em áreas próximas, na chamada "trilha inca", usada por mochileiros que fazem a pé o trajeto de Cuzco até as ruínas. O presidente Alejandro Toledo estava casualmente em Machu Picchu e assumiu em princípio o comando dos trabalhos da defesa civil para recuperar a estrada de ferro. Toledo e a mulher, Eliane Karpp, aproveitavam os feriados da Semana Santa para gravar em Machu Picchu um programa especial de turismo para o canal de TV britânico Travel Channel. Os três helicópteros que transportavam a comitiva presidencial e a equipe de TV foram postos à disposição das equipes para o socorro aos feridos e a remoção dos turistas isolados. Porém, o mau tempo dificultava a decolagem. O governador de Cuzco, Carlos Cuaresma, informou a uma rádio local que os deslizamentos ocorreram por causa das fortes chuvas na nascente do rio Alcamayo, que transbordou. Há três anos, geólogos da Universidade de Kioto, no Japão, alertaram para o risco de os freqüentes deslizamentos de terra e o grande fluxo de turistas causarem o desmoronamento das ruínas de Machu Picchu, declaradas patrimônio da humanidade pela Unesco em 1983. Cerca de 2.000 pessoas visitam Machu Picchu todos os dias e os programas de incentivo ao turismo do governo peruano vêm fazendo esse número crescer a cada ano.