Deslizamento mata ao menos cinco na Indonésia Um deslizamento provocado pelas chuvas na Indonésia em uma plantação de chá na Ilha de Java, a principal do país, matou pelo menos cinco trabalhadores e deixou 60 desaparecidos soterrados hoje, segundo a polícia. Não havia equipamentos pesados para mover a terra na área, por isso os moradores cavavam toneladas de lama com ferramentas da fazenda em busca de sobreviventes, de acordo com o chefe de polícia local, coronel Imron Yunus.