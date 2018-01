Deslizamento mata pelo menos 29 na China Pelo menos 29 trabalhadores morreram em um deslizamento de terra na noite de domingo no sudoeste da China, informaram hoje as autoridades. As vítimas trabalhavam na construção de uma ponte em uma rodovia na região montanhosa de Guizhou. Elas estavam dormindo em barracões que foram soterados pelo deslizamento. As equipes de resgate encontraram 29 corpos, mas teme-se que haja mais mortos, pois pelo menos três trabalhadores estavam desaparecidos.