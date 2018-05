Deslizamento na Colômbia deixa 11 mortos e 27 feridos

Uma comissão liderada pelo governador de Nariño, Antonio Navarro, dirigia-se para o local para obter informações e auxiliar pelo menos 100 famílias, ou 400 pessoas, que ainda estão em áreas consideradas de risco. Segundo Trujillo, talvez essas famílias tenham de ser realocadas.

O problema foi atribuído a intensas chuvas, que já causaram 14 mortes este ano em Nariño. No país, as fortes chuvas já deixaram pelo menos 290 mortos em 2010, segundo dados da Cruz Vermelha Colombiana e do Escritório de Atenção a Desastres do Ministério do Interior. As informações são da Associated Press.