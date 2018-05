Deslizamento pode ter deixado 60 mortos Um deslizamento de terra soterrou o vilarejo de Dharla, no Himalaia indiano. As equipes de resgate encontraram ontem cinco corpos, mas há pelo menos 55 pessoas desaparecidas. As fortes chuvas que caíram nos últimos dias no Estado de Himachal Pradesh mataram 40 pessoas. As inundações na Índia deixaram mais de mil mortos desde meados de junho.