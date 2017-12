Deslizamento pode ter feito 200 mortos nas Filipinas A Cruz Vermelha das Filipinas investiga a suposta morte de 200 pessoas e o desaparecimento de outras 1.500, vítimas de um deslizamento de terras ocorrido nesta sexta-feira em Saint Bernard, a cerca de 650 quilômetros ao sudeste de Manila. Pelo menos 500 casas foram soterradas. As intensas chuvas causaram a tragédia. O presidente da Cruz Vermelha das Filipinas, Richard Gordon, disse que a informação sobre as vítimas partiu de meios de comunicação locais, e que a entidade tenta confirmar a notícia. A porta-voz do governo da província de Leyte, região onde ocorreu o deslizamento, informou que por, enquanto, só foram confirmadas quatro mortes. "É bastante difícil chegar ao local, por isso não conseguimos confirmar as informações que recebemos", acrescentou a fonte.