Deslizamento soterra 11 casas e mata 34 pessoas no Quirguistão Um maciço deslizamento de terra encobriu um povoado no sul do Quirguistão neste domingo, matando 34 pessoas, informaram funcionários dos serviços de emergência. O deslizamento ocorreu sobre o povoado quirguiz de Sogot, na região de Uzgen, soterrando 11 casas, disse Berdikul Sultanov, funcionário da administração regional.