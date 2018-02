Deslizamento soterra 11 pessoas e isola Machu Picchu Um deslizamento de terra atingiu neste sábado Aguas Calientes, nas imediações da cidade inca de Machu Picchu, deixando 11 pessoas soterradas. Seis casas fora destruídas. O desmoronamento seguiu-se às fortes chuvas que castigam a região e a isolou, uma vez que interrompeu a única via de acesso, a linha do trem. Centenas de turistas foram surpreendidos pelo deslizamento e estão impedidos de deixar o local. Na rádio, o presidente Alejandro Toledo afirmou ter dado instruções emergenciais para reparar a linha de trem e dispor helicópteros para remoção de turistas. Acredita-se, porém, que as vítimas do soterramento sejam moradores de Aguas Calientes.