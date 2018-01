Deslizamentos de terra deixam três mortos em Bogotá Um deslizamento de terra, provocado pelas fortes chuvas que afetam Bogotá, causou a morte pelo menos três pessoas, entre elas duas crianças, e deixou outras onze feridas, informaram porta-vozes de organismos de socorro. No bairro Luzeiro Alto, do populoso setor conhecido como Simón Bolívar, ao sul de Bogotá, três casas desabaram, segundo o Corpo de Bombeiros de Bogotá. As chuvas podem afetar mais de 80 famílias que vivem em áreas de alto risco nesta parte da cidade. Nas últimas 72 horas, Bogotá foi afetada por chuvas torrenciais que provocaram inundações.