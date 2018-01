Duas pessoas continuam desaparecidas após deslizamentos ocorridos em três diferentes lugares de Jayapura, a capital de Papua, disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres.

As fortes chuvas na região começaram no sábado e persistiram até hoje. Três rios que atravessam Jayapura transbordaram. Mais de 50 imóveis foram danificados total ou parcialmente. Fonte: Associated Press.