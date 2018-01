Deslizamentos de terra na Indonésia matam 27 pessoas Deslizamentos provocados por enchentes no leste da Indonésia causaram a morte de 27 pessoas, e pelo menos outras cinco estão desaparecidas, disseram funcionários e policiais indonésios nesta terça-feira. As enchentes derrubaram 17 casas na ilha de Flores, 1.660 km a leste da capital, Jacarta, disse Paulinus Domi, chefe do distrito local de Ende. Mais tarde nesta terça-feira, a polícia disse estar em busca de sobreviventes em três povoados da região, atingidos pelas inundações. Os deslizamentos também danificaram pontes, cortaram linhas telefônicas em vilas remotas e obrigaram as autoridades a fechar o aeroporto local.