Deslizamentos deixam dezenas de mortos no Nepal e na China Deslizamentos provocados por fortes chuvas mataram 32 pessoas no nordeste do Nepal, nesta quinta-feira. Os deslizamentos atingiram esta manhã cinco localidades em Taplejyug, uma remota região montanhosa a 600 quilômetros da capital, Katmandu, segundo o ministério do Interior nepalês. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas. A maior parte dos deslizamentos no Nepal ocorreu em regiões montanhosas, só acessíveis de helicóptero. Muitas dessas áreas ficaram isoladas depois que chuvas torrenciais destruíram as estradas. Na vizinha China, 21 pessoas morreram em um deslizamento na cidade de Chenzhou, ocorrido ontem, depois de intensas chuvas provocarem inundações na região. A zona mais afetada foi o distrito de Beihu, onde há várias minas. Teme-se que muitos mineiros fiquem bloqueados dentro delas, o que aumentará o número de mortes.