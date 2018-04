Desmantelamento nuclear norte-coreano começará na segunda-feira

O negociador americano no diálogo sobre a crise nuclear norte-coreana, Christopher Hill, anunciou neste sábado, 3, em Tóquio que as operações para desmantelar as instalações nucleares da Coréia do Norte começarão na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, segundo a agência japonesa "Kyodo". Uma equipe de especialistas dos Estados Unidos chegará neste domingo à usina nuclear de Yongbyon, onde ficam os principais reatores norte-coreanos. Hill explicou além disso que a retirada do regime norte-coreano da lista dos países que promovem o terrorismo internacional acontecerá segundo as bases legais estabelecidas pelos EUA. Segundo a agência sul-coreana "Yonhap", os EUA planejam eliminar a Coréia do Norte da lista negra no princípio do próximo ano.