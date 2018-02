Desmoronamento de escola no Haiti mata 3 crianças Um funcionário da Cruz Vermelha disse que uma escola desmoronou hoje no norte do Haiti, matando três crianças. O porta-voz da entidade, Pericles Jean-Baptiste, disse que as crianças estavam dentro da escola quando uma parede ruiu por volta do meio-dia na cidade de Cap-Haitien, cerca de 130 quilômetros ao norte da capital haitiana.