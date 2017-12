Desmoronamento de neve no Japão mata dois estrangeiros Fontes policiais da província de Aomori, no norte do Japão, disseram que pelo menos dois estrangeiros morreram e outro está desaparecido por causa de um desmoronamento de neve ocorrido nesta quarta-feira. O acidente, no monte Hakkoda, afetou um grupo de 18 excursionistas estrangeiros, cuja nacionalidade ainda é desconhecida. Eles estavam acompanhados por seis japoneses, entre guias e motoristas. A maioria conseguiu se salvar, mas dois morreram, um está desaparecido e 10 foram feridos, segundo as fontes policiais. Ventos de mais de 30 quilômetros por hora e pouca visibilidade dificultam o trabalho das equipes de resgate.