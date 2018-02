O prefeito de Lleida, Angel Ros, disse que o edifício de quatro andares localizado na área antiga da cidade, que fica na região da Catalunha, desmoronou repentinamente na manhã de hoje.

Segundo Ros, a estrutura era provavelmente da década de 50 e cerca de dez pessoas moravam no local. O prédio que desmoronou tinha recebido vigas de apoio após a demolição de casas próximas. As informações são da Associated Press.