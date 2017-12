Desmoronamento deixa dezenas de mineiros presos no México Um desmoronamento ocorrido em uma mina no norte do México na madrugada deste domingo deixou dezenas de mineiros presos. Alguns já foram resgatados e estão fora de perigo, informou a Defesa Civil do estado de Coahuila. "Ainda não contabilizamos quantas pessoas estão presas", disse à EFE Miguel Angel Beltrán, porta-voz estadual da Defesa Civil, que acrescentou que a mina pertence à empresa mexicana Indústrias Mitra. O fato ocorreu na mina de Conchos, no município de San Juan de Sabinas, no estado de Coahuila, para onde foram deslocados efetivos do Exército mexicano e da Defesa Civil, acrescentou Beltrán. O acidente aconteceu por voltas das 5 horas (9 horas em Brasília). Até o momento, foram resgatados alguns dos mineiros que ficaram presos, sete dos quais foram hospitalizados e estão fora de perigo, disse o porta-voz estadual. A imprensa local cogita a hipótese de que o desmoronamento tenha sido causado por uma explosão, possivelmente originada por gás metano. Ainda não há uma versão oficial sobre a causa. A mina está localizada cerca de 250 quilômetros ao norte da cidade de Saltillo, capital do estado de Coauhila, fronteiriço com os EUA.