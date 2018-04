Desmoronamento em mina deixa ao menos 79 soterrados na China

Cerca de 900 socorristas chineses participam neste sábado do resgate de pelo menos 79 pessoas soterradas após um desmoronamento em uma mina na província sudeste de Chongching, informa a agência oficial "Xinhua".

O desmoronamento ocorreu por volta das 15h locais em uma mina no vale da montanha de Jiwei, na localidade de Tiekuang. Quatro horas após o deslizamento, 160 soldados chegaram ao lugar, aos quais se unirão cerca de 700 policiais.

O presidente da China, Hu Jintao, e o primeiro-ministro, Wen Jiabao, disseram às autoridades locais para não poupar esforços para salvar as pessoas soterradas, segundo a "Xinhua".

O vice-primeiro-ministro Zhang Dejiang chegou na madrugada deste sábado (local) ao local do acidente, onde os encarregados dos trabalhos de resgate asseguraram que as 79 pessoas soterradas "não têm qualquer possibilidade de sobreviver".

No entanto, nas primeiras horas do resgate conseguiram salvar sete pessoas feridas, quatro delas em estado muito grave. Entre as pessoas soterradas há mineradores, moradores da região e um grupo de estudantes e seus pais que passeavam perto da mina, segundo o jornal "China Daily".