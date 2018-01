Desnutrição atinge 840 milhões de pessoas no mundo O número de pessoas malnutridas cresceu para 840 milhões em todo o mundo - incluindo 300 milhões de crianças -, embora haja grandes estoques de comida para alimentá-las, afirmou o diretor do Programa Mundial para a Alimentação da ONU, James Morris. Segundo ele, o número de malnutridos vem aumentando há anos. "Há dinheiro suficiente, comida suficiente e boa-vontade suficiente no mundo. Todos simplesmente precisam fazer um pouquinho mais", afirmou Morris, que está em visita oficial à Hungria a convite do Ministério da Agricultura local.