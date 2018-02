Desnutrição atrasa desenvolvimento infantil na Venezuela

CARACAS- Em 2017, de cinco a seis crianças morreram por semana na Venezuela por falta de comida e ao menos 33% da população infantil apresentou atraso no crescimento. O estudo foi realizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e apresentado pela emissora de TV NTN 24. A CIDH pediu a Caracas que “respeite e garanta” os direitos da população a alimentação e saúde e condenou a repressão violenta a protestos.

“O governo venezuelano deve redobrar os esforços para garantir níveis essenciais para proteger o povo da fome e dar acesso aos cuidados com a saúde”, diz o comunicado. A comissão também expressou preocupação com a recusa da Caracas em receber ajuda humanitária e com denúncias sobre a distribuição desigual de alimentos, favorecendo “os seguidores de Nicolás Maduro”.

Segundo o presidente da CIDH, Francisco Eguiguren, em média 4,5 milhões de venezuelanos estariam se alimentando uma vez ao dia ou a cada dois dias.