Despenca apoio a Bush no Estado de Nova York O apoio entre os nova-iorquinos ao presidente George W. Bush caiu para seu nível mais baixo em toda sua presidência, e ele perderia para cinco democratas se a eleição presidencial fosse realizada hoje, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O Instituto de Pesquisa da Universidade de Quinnipiac constatou que a aprovação ao presidente republicano caiu em Nova York, Estado tradicionalmente democrata, para 42%, de 52% em junho. O nível mais baixo de Bush era de 44% em junho de 2001, antes dos atentados terroristas de 11 de setembro; e seu maior índice de aprovação foi de 82%, logo após os ataques. Existem 5 milhões de democratas registrados em todo o Estado, contra 3 milhões de republicanos. Na pesquisa, Bush está atrás de declarados e potenciais candidatos democratas. O ex-comandante da Otan Wesley Clark é o candidato democrata preferido. Ele tem 18% das intenções de voto, contra 17% do ex-governador de Vermont Howard Dean, e 13% do senador Joe Lieberman, de Connecticut. O senador John Kerry, de Massachusetts, desfruta 12% das preferências. Todos eles derrotariam Bush no Estado se a eleição fosse hoje - Clark por 48% a 41%; Dean, 47% a 43%; Lieberman, 49% a 42%; e Kerry, 48% a 43%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos.