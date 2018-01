Despenca popularidade de premier japonês O apoio popular ao primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori, atingiu seu mais baixo nível até agora, transformando-o no segundo mais impopular líder japonês desde a Segunda Guerra mundial. Segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira pelo jornal The Asahi, o apoio a Mori caiu para 9%, 10 pontos percentuais abaixo do resultado do último levantamento, feito no mês passado. O único premier do pós-guerra a registrar uma popularidade tão baixa foi Noboru Takeshita, em 1989, que mais tarde renunciou por envolvimento em um escândalo de corrupção. Mori assumiu o poder em abril do ano passado depois da repentina morte de Keizo Obuchi. Segundo analistas, as causas para a deterioração do apoio ao premier são suas constantes gafes e sua insistência em evocar o passado militarista japonês.