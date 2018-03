'Despressurização explosiva' provocou buraco em avião

Um avião da companhia aérea australiana Qantas com 345 passageiros a bordo protagonizou um pouso de emergência nas Filipinas nesta sexta-feira, 25, por causa "misteriosa despressurização explosiva", que provocou um buraco na fuselagem e despressurizou a cabine da aeronave, informaram autoridades locais. Veja também: Buraco em fuselagem leva a pouso de emergência Assista ao vídeo Não houve vítimas, mas alguns passageiros vomitaram depois de descerem do Boeing 747-300, disse Octavio Lina, vice-diretor de operações da autoridade aeroportuária de Manila. O piso da cabine cedeu, deixando à vista o compartimento de carga. Parte do teto do avião também desabou depois de uma despressurização ocorrida no interior da aeronave. "Há um enorme buraco no lado direito, perto da asa", disse ele. O rombo tem entre 2,5 e 3 metros, prosseguiu Lina. Passageiros ouvidos por jornalistas no aeroporto disseram ter ouvido uma explosão sucedida pela queda das máscaras de oxigênio Em um comunicado, a autoridade aeroportuária cita o piloto John Francis Bartels dizendo que o avião sobre a "despressurização explosiva". Uma investigação inicial da agência australiana de segurança aérea sugere que "uma parte da fuselagem separou-se". Geoff Dixon, presidente da Qantas, a maior companhia aérea da Austrália, elogiou os pilotos e os outros 19 tripulantes pela forma como lidaram com o incidente. "Trata-se de uma situação altamente incomum e nossa tripulação respondeu com o profissionalismo pelo qual a Qantas é conhecida", disse ele. O avião fazia o vôo QF30 da Qantas, de Londres com destino a Melbourne. O incidente ocorreu pouco depois de uma escala em Hong Kong.