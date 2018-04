Desta vez, regime falha em sufocar protestos

Há algo diferente desta vez na dinâmica da repressão do governo iraniano. Nos protestos estudantis de 1999 e 2003, autoridades persas toleraram inicialmente os atos para, dias depois, lançar uma sanguinária campanha repressiva que dissuadiu manifestantes de irem às ruas. No entanto, segundo analistas, agora a ofensiva - não menos violenta - do regime dos aiatolás não foi capaz de evitar que a multidão participasse dos atos contra a eleição que garantiu a nova vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Veja como acompanhar a crise iraniana pela internet Nos protestos estudantis de 1999 e 2003, milícias basij invadiram dormitórios de universidades, onde penduravam alguns estudantes pelas janelas e agrediam o maior número de pessoas que conseguiam. O objetivo era disseminar o medo. Ações de intimidação similares voltaram a acontecer desde a eleição de sexta-feira, mas com parcos resultados. A explicação reside numa conjunção de fatores que atrapalha o complexo aparato de repressão iraniano desta vez. Primeiro, está o tamanho das manifestações contra a provável fraude eleitoral que reelegeu Ahmadinejad. As passeatas não se limitam a estudantes de grandes cidades, mas a vários segmentos da sociedade, que atravessam idades e classes sociais. Em segundo lugar, há agora uma liderança um pouco mais clara, centrada na figura e nos partidários do líder reformista Mir Hussein Mousavi. O rival de Ahmadinejad adotou uma posição publicamente desafiadora em relação ao poder iraniano e está no centro do movimento de contestação. Terceiro, a atual crise foi motivada pela suposta fraude nas eleições nacionais, um tema caro à toda a sociedade e não a apenas um segmento estudantil limitado. ''NÚCLEO PODRE'' Agora, a grande questão é saber quanto aguentarão o governo iraniano e os manifestantes na rua até acontecer o que analistas já chamam de "momento Tiananmen". Há o temor de um replay dos tanques chineses passando por cima dos opositores pró-democracia como em Pequim em 1989. A vitalidade econômica e o controle repressivo chinês é um conhecido modelo para os aiatolás. "As manifestações atuais têm uma magnitude diferente das antigas", explica Juan Cole, professor de história do Oriente Médio da Universidade Michigan. "Nas últimas revoltas estudantis, as pessoas falavam que os linhas-duras do poder estavam fazendo coisas erradas. Hoje, fala-se que o regime tornou-se tão corrupto e tão ditatorial, que seu núcleo apodreceu."