Destino prega peça em namorados Ian Johnstone, 27 anos, e Amy Dolby, 26, apaixonados, fizeram longos e caros planos, em separado, para se encontrar, mas o destino lhes pregou uma peça: tanto ele quanto ela percorreram meio mundo para fazer uma surpresa ao outro, mas se cruzaram, no aeroporto de Cingapura, sem saber que haviam estado tão perto...e tão longe, ao mesmo tempo. Ian viajou da Austrália para a Inglaterra, onde vive sua namorada, Amy, que conhece há cinco anos, disposto a pedi-la em casamento, mas, ao chegar à sua casa, em West Yorkshire, com o anel de noivado, uma garrafa de champanhe e flores, soube que ela havia viajado para encontrar-se com ele, na Austrália. Amy havia feito a mesma rota, em sentido contrário, com a intenção de surpreender Ian e comemorar em sua casa os cinco anos de namoro. Ela quase desmaiou quando soube que ele tivera a mesma idéia e viajara para a Inglaterra. Eles economizaram durante meses para pagar as viagens e agora marcaram o noivado para o Natal, sem surpresas. Ele já a pediu em casamento, por telefone. Ela aceitou.