Destituição de Saddam é prioridade para os EUA O subsecretário norte-americano de Defesa, Paul Wolfowitz, reiterou hoje que a destituição do líder iraquiano Saddam Hussein ainda é uma prioridade dos Estados Unidos, mesmo num momento em que a administração se vê às voltas com o conflito palestino-israelense. Altos funcionários do governo têm-se encontrado regularmente para discutir o futuro do Iraque e concordam em que não cabe ao governo norte-americano "definir o futuro do governo do Iraque". Em Londres, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse numa entrevista à imprensa que apóia a remoção de Saddam, mas indicou que poderia mudar seu ponto de vista se o Iraque permitir que os inspetores de armas de destruição em massa da ONU voltem ao país, sem que para isso o governo iraquiano imponha condições. "Eu certamente endosso a política de fazer tudo o que pudermos para nos livrar de Saddam Hussein se isso for possível", declarou ao programa Newsnight, da emissora britânica BBC. Ele não entrou em detalhes, porém, sobre se apoiaria uma ação miltiar para a remoção de Saddam.