Destroços encontrados nas Maldivas não pertencem a avião da Malásia

BANCOC - Os destroços encontrados na República das Maldivas não pertencem ao Boeing 777-200 da Malaysia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas a bordo em 2014, informou nesta sexta-feira, 14, o ministro de Transporte da Malásia, Liow Tiong Lai.

"Minha equipe viu os destroços. Não são do (voo) MH370, nem sequer são material de avião", declarou o ministro aos jornalistas em Kuala Lumpur, de acordo com a imprensa local.

Liow disse ainda que não sabe se o grupo trará mais destroços para serem analisados, mas se trouxerem, eles serão examinados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, análises confirmaram que o pedaço da asa encontrado na Ilha Reunião pertencia ao voo 370 da Malaysia Airlines, que desapareceu no dia 8 de março. A procura por outras peças que possam ser do avião continuam. A França enviou um avião, helicópteros e barcos para fazer buscas nas águas da região da Ilha Reunião. /EFE e ASSOCIATED PRESS