Destruição não reduz humanidade do país, diz jornal libanês O jornal libanês em língua inglesa Daily Star traz editorial com o título "A capacidade do Líbano de reconstruir é maior do que a dos outros em destruir". O texto comenta que "nada pode descrever o sentimento de haver trabalhado ao longo de 15 anos para reconstruir um país a partir das ruínas da guerra, apenas para vê-lo novamente ser reduzido a escombros em um período de dias". Mas, de acordo com o jornal, "o clima de horrenda destruição não reduziu o espírito de humanidade do país". Segundo o Daily Star, enquanto Israel segue jogando bombas no país, "muitos libaneses estão se armando com determinação e canalizando todas suas energias para dar assistência e abrigo a seus concidadãos". "Partidos políticos como o Movimento Patriótico Livre e o Partido Socialista Progressivo, transformaram suas sedes em abrigos temporários, fornecendo comida, água e palavras de alívio para refugiados aterrorizados. Igrejas cristãs e escolas abriram suas portas para acomodar refugiados em sua maioria xiitas, mostrando que a compaixão e a piedade não conhecem barreiras religiosas ou sectárias", comenta. Estes gestos, conclui o jornal, "provam mais uma vez que a vontade dos libaneses em sobreviver e em reconstruir é bem mais forte do que a de outros em matar e destruir. Eles sabem que Israel lançou uma missão mortal para fazer com que seu país ´volte 20 anos no tempo´, um ataque que tomou a vida de 300 civis em apenas oito dias. Mas, apesar disso, os libaneses estão se atendo à crença de que não importa quão forte pisem neste país, ele mais uma vez renascerá das cinzas, mais determinado ainda para prosperar". Críticas a Nasrallah O jornal em língua inglesa do Kuwait Arab Times traz um texto do ex-ministro do Petróleo do país, Ali al-Baghli, que afirma que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, está sendo criticado por "todo mundo", por haver tomado "a decisão de levar um país à guerra sem consultar os líderes do país em questão". De acordo com o ex-ministro, Nasrallah deveria saber que "Israel é um inimigo que não demonstra qualquer piedade e que lida com árabes da maneira mais sangrenta possível. Acima de tudo, Nasrallah deveria saber que Israel está querendo a cabeça do Hezbollah e suas armas a qualquer preço". O articulista afirma que "o Líbano voltou 50 anos no tempo?, devido à insaciável sede de sangue de Israel e à teimosia de sempre de árabes que não puseram fim ao episódio dos dois soldados capturados. O ex-ministro conclui dizendo: "A decisão de destruir o Líbano pode ter sido tomada por Israel, que é um país racista e criminoso, mas quem foi que deu a Israel a razão para tomar tal decisão?". Força do Hezbollah O jornal israelense Haaretz traz uma análise sobre o Hezbollah na qual afirma que o grupo militante libanês não está dando quaisquer sinais de enfraquecimento. Ao comentar a morte de dois soldados israelenses durante combates com os ativistas na quarta-feira, o diário afirma que o incidente ilustra três coisas: "Primeiro, que assim como as Forças de Defesa de Israel, o Hezbollah vem se preparando para esta confrontação há seis anos. Segundo, que nem tudo pode ser feito a partir do ar. Terceiro, que tal operação envolve um grande número de mortes, e o governo terá de levar em conta este fato caso decida por uma invasão no futuro". O diário acrescenta que, no entender de diplomatas europeus, Israel ficou preso em uma armadilha, "porque não pode interromper a operação sem ter ganhos políticos para mostrar à opinião pública israelense, mas combates prolongados irão minar a firmeza de seus cidadãos e não irão garantir as esperadas conquistas".