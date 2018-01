Destruída lanchonete do McDonald´s na Argentina Um grupo de jovens, que acabara de assistir a um festival de música em favor da paz, destruiu na madrugada desta terça-feira uma lanchonete da empresa McDonald´s em repúdio à invasão militar do Iraque liderada pelos EUA, confirmou a polícia. O local, um dos 200 da rede que funcionam na Argentina, encontra-se a poucos metros do Obelisco, encravado em pleno centro da cidade, onde se realizou o festival. Os agressores, armados de pedras e barras de ferro, destruíram a rede metálica de proteção e entraram no local. Em seguida começaram a quebrar computadores, mobiliário e todo tipo de objetos, alguns dos quais jogaram na rua para, em seguida, incendiá-los. A polícia portenha interveio para dispersar o grupo violento e deteve pelo menos um deles, segundo informou. Antes de fugir, os jovens também apedrejaram vitrines de outros estabelecimentos comerciais da vizinhança e destruíram cabines telefônicas instaladas na avenida Corrientes. Veja o especial :