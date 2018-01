Detectado possível foco de gripe avícola na Tailândia As autoridades da Tailândia suspeitam de um novo foco de gripe avícola em uma granja de uma província do centro do país onde já morreram milhares de galinhas. "Recebemos informações de suspeita da doença na província de Ayutthaya e os resultados dos exames laboratoriais serão entregues nos próximos dois dias", disse o ministro da Agricultura Newin Chidchob em entrevista coletiva. Uma epidemia de gripe avícola obrigou este ano dez países asiáticos a matar 100 milhões de aves. Entre os animais mortos, 37 milhões estavam na Tailândia. A doença foi transmitida para seres humanos e matou 16 vietnamitas e oito tailandeses.