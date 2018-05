Detenção de Gbagbo agrava tensão entre ONU e União Africana A prisão de Laurent Gbagbo ampliou a tensão entre a União Africana (UA) e a ONU. O bloco regional reconheceu a vitória de Alassane Ouattara nas eleições de novembro na Costa do Marfim, mas criticou duramente o comportamento da ONU no apoio dado para remover Gbagbo do poder. Agora, a União Africana ameaça abandonar o Tribunal Penal Internacional (TPI), sob a alegação de que as Nações Unidas estariam adotando uma posição de ingerência nos assuntos do continente.