Detenção de professor não está em investigação A Scotland Yard informou neste domingo que a detenção na Itália do professor Mario Scaramella, contato do ex-espião russo Alexander Litvinenko, que morreu por envenenamento radioativo em Londres, não faz parte de sua investigação do caso. Fontes policiais britânicas insistiram em que a detenção de Scaramella diz respeito apenas às autoridades italianas, inclusive se a detenção tivesse algum vínculo com a morte de Litvinenko, conhecido por suas críticas contra o presidente russo, Vladimir Putin. Scaramella foi detido neste domingo por agentes da Polícia Antiterrorista italiana (Digos) ao chegar a Nápoles (sul da Itália) em um avião procedente da capital britânica. Segundo a agência italiana "Ansa", o professor está sendo investigado pela Procuradoria de Roma por suposto tráfico de armas, revelação de informação privilegiada e calúnia com agravante, por atribuir a um cidadão russo a organização de atentados na Itália. A detenção de Scaramella aconteceu no aeroporto napolitano de Capodichino, aonde chegou após ter ficado internado em um hospital de Londres, ao ser encontrado em seu corpo restos de polônio 210, a substância radioativa altamente tóxica que matou Litvinenko. Scaramella, que recebeu alta médica do hospital londrino em 6 de dezembro, será levado para uma prisão de Roma. O professor, que se vangloria de ter contatos no mundo da espionagem, encontrou o ex-espião em um restaurante japonês de Londres em 1º de novembro, justo quando Litvinenko ficou repentinamente doente. Aparentemente, Scaramella deu ao ex-agente secreto nomes de pessoas que poderiam estar envolvidas no assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaya, muito crítica a Putin. Litvinenko, de 43 anos e ex-coronel do Serviço Federal de Segurança russo (FSB, antigo KGB soviético), morreu em 23 de novembro em um hospital londrino devido à concentração em seu organismo de altas doses de polônio 210. O ex-espião, que vivia exilado no Reino Unido desde 2001, acusou Putin, em carta divulgada após sua morte, de estar envolvido em seu envenenamento.