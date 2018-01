Detento deixa a cadeia e é preso ao comemorar liberdade John A. McKenzie, de 32 anos, foi preso no mesmo dia em que recebeu sua liberdade. O motivo de sua volta para atrás das grades é que McKenzie exagerou na comemoração de sua recém recuperada - mas já podada - liberdade, bebendo e provocando brigas em um trem. McKenzie estava bêbado enquanto ia para o norte do estado de Indiana de trem. Ele estava com sua esposa e seus três filhos, comemorando sua soltura da prisão de Chicago, disse a polícia. Um outro passageiro alertou a polícia quando McKenzie roubou sua cerveja, informaram as autoridades. Após isso uma discussão começou e as autoridades de Ogden Dunes e Burns Harbor, levaram McKenzie em custódia após ele ameaçar os policiais de morte repetidas vezes. McKenzie fica na cadeia do condado de Porter até que seu caso seja analisado.