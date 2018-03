Detentos escapam de prisão venezuelana por túnel Um grupo de 24 presos fugiu na noite deste domingo de uma prisão no leste do país por um túnel de 35 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, informaram nesta segunda-feira as autoridades. A fuga aconteceu na prisão de La Pica, perto da cidade de Maturín, capital do estado de Monagas, 520 quilômetros ao leste de Caracas. Um porta-voz da Guarda Nacional disse ao canal privado Globovisión que os presos escaparam entre as 23h de domingo e a 1h desta segunda-feira. O funcionário explicou que o túnel ligou o pavilhão de detentos com uma avenida ao lado da prisão, perto da entrada principal. Entre os fugitivos há alguns de alta periculosidade que participaram de assassinatos e de outros delitos graves.