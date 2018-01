Detida suspeita de assassinar três anciãs em Barcelona A polícia espanhola deteve uma mulher suspeita de estrangular três anciãs na cidade de Barcelona, no nordeste da Espanha, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. A mulher suspeita, identificada somente como Remedios S. S., foi detida na noite de terça-feira, quando saía de um bingo onde usou o cartão de crédito de uma de suas vítimas para pagar a conta, disse um porta-voz da polícia da região espanhola da Catalunha. As três vítimas moravam sozinhas e foram estranguladas no decorrer das últimas três semanas, informou a polícia. O porta-voz comentou que a mulher sob suspeita foi interrogada durante a investigação e a polícia também informou que apura as circunstâncias da morte de uma mulher de 84 anos morta no último dia 27, esta também teria sido estrangulada. A polícia suspeita que os assassinatos, iniciados em 10 de junho, foram motivados por roubo. Acredita-se que a mulher detida tenha conhecido as idosas em algum mercado ou alguma igreja. De acordo com a polícia, o indiciamento está sendo preparado e a mulher detida deverá ser levada a julgamento nos próximos dias.