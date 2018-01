Detido ex-general da ditadura argentina A Justiça federal argentina confirmou a detenção do general da reserva Luciano Benjamín Menéndez por violações de direitos humanos cometidas quando ocupava o posto de comandante do 3º Corpo do Exército. As detenções de Menéndez, figura proeminente da antiga ditadura, outros quatro ex-militares e um civil foram ordenadas pela juíza Graciela López, em um processo que investiga delitos contra a humanidade cometidos na província de Córdoba, entre 1976 e 1983. O caso foi aberto por familiares de três homens e uma mulher capturados em 1977, levados a um campo de detenção clandestino e mortos durante um suposto enfrentamento com guerrilheiros que, depois, provou-se jamais ter ocorrido. Menéndez, os quatro militares, subordinados seus, e um agente civil de inteligência foram acusados de "privação ilegal da liberdade agravada, tortura agravada e homicídio agravado por traição".