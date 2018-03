Detido ex-marine que fugiu com menor britânica O ex-fuzileiro naval americano que desapareceu com uma menina britânica de 12 anos foi detido na Alemanha, e a menor está sã e salva em mãos da polícia da Grã-Bretanha e será devolvida à sua família. Toby Studabaker foi preso em Frankfurt, disse o chefe de polícia Peter Mason à imprensa em Leigh, perto de um povoado onde a menina reside. A menina, Shevaun Pennington, se encontra em companhia de agentes e será entregue a seus pais ?o quanto antes?, acrescentou, sem dizer onde a jovem estava. Shevaun não foi vista desde o sábado, mas falou por telefone com sua mãe, na terça-feira à tarde. Ela disse que estava bem e junto com Studabaker. ?Nós o traremos de volta?, afirmou Mason à imprensa, referindo-se ao ex-marine. Acrescentou que a polícia de Manchester deteve o americano ?com a ajuda do FBI e das autoridades alemãs?. A porta-voz do departamento federal criminal alemão, Birgit Vetter, confirmou que Studabaker foi detido em Frankfurt a pedido das autoridades britânicas. Mais cedo hoje, Joanna Pennington, a mãe de Shevaun, havia dito que sentia ?alívio? por saber que a filha estava em companhia de Studabaker - com quem, segundo a polícia, a menina fez amizade através da Internet. Pennington disse que sua filha sentia ?afeto? por Studabaker e que a única coisa que a família desejava é que a menina voltasse para casa.