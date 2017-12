Detido homem com falsa credencial de piloto Um homem que possuía uma falsa credencial de piloto foi detido nesta quinta-feira, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, disse o chefe de polícia. O homem tentou atravessar o posto de segurança com sua credencial e foi detido, disse o chefe de polícia, Bernard Kerik. O detido não foi identificado. Outras cinco ou seis pessoas, algumas de nacionalidade árabe foram presas em diversos aeroportos para interrogatório pelo FBI e pela força de tarefas antiterrorista, acrescentou. Os aeroportos da região de Nova York foram fechados nesta quinta-feira, horas depois de as empresas aéreas terem recebido permissão para voar pela primeira vez desde os atentados contra Nova York e Washington.