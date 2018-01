Detido mais um iraquiano da lista dos procurados Muhammad Hazmaq al-Zubaydi, acusado de participação na brutal repressão a um levante de muçulmanos xiitas no sul do Iraque, foi detido no Iraque, informou nesta segunda-feira o Comando Central dos Estados Unidos em Doha, Catar. Al-Zubaydi, um ex-membro do Conselho do Comando Revolucionário Iraquiano e comandante regional do Eufrates central, era o número 18 na lista dos 54 membros mais procurados do deposto regime de Saddam Hussein. Ele foi retratado num filme iraquiano chutando e espancando rebeldes xiitas capturados. Com esta captura, sobe para oito o número de detidos entre os membros do círculo íntimo de Saddam Hussein, mas nenhum dos detidos figura no topo da lista dos 54 mais procurados. Veja o especial :