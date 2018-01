Detido o chefe de polícia secreta de Milosevic O ex-chefe da polícia secreta do ex-presidente Slobodan Milosevic, Rade Markovic, supostamente envolvido no assassinato de opositores políticos do ex-mandatário, foi detido, informaram hoje fontes policiais. Markovic - destituído no mês passado, após a eleição do novo governo sérvio - foi um dos mais estreitos colaboradores de Milosevic. O ex-chefe de polícia foi preso na sexta-feira, noticiou a independente B92 Radio, de Belgrado; a versão foi confirmada por funcionários da polícia que não quiseram revelar suas identidades. A prisão de Markovic fecha ainda mais o cerco em torno de Milosevic, acusado pelas novas autoridades de Belgrado de envolvimento nos crimes e atos de corrupção cometidos durante os 13 anos em que esteve à frente do governo iugoslavo.