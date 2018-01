Detido o irmão de guarda-costas chave de Saddam Em uma ampla operação, a polícia iraquiana prendeu hoje 18 supostos colaboradores do antigo regime e apreendeu um grande estoque de armamentos em Tikrit. De acordo com o comando militar americano, um irmão do guarda-costas pessoal de Saddam Hussein também foi detido pelos policiais. O homem preso e entregue às forças de ocupação seria irmão de Adnan Abdullah Abid al-Musslit, um dos principais agentes de segurança de Saddam capturado em 29 de julho. Al-Musslit, como ?um dos guarda-costas vitalícios? do ex-ditador, aparentemente forneceu detalhes sobre locais de esconderijo do ex-governante, disse o tenente-coronel Steve Russell, da 4ª Divisão de Infantaria dos EUA. Num grande esconderijo de armas descoberto a cerca de 40 km a nordeste da cidade de Tikrit, os militares encontraram no domingo dois mísseis de tipo não identificado de 7 metros de comprimento, 250 mísseis antitanque, além de grande quantidade de munição. Um informante iraquiano conduziu os soldados até o esconderijo, disse o major Josslyn Aberle, segundo o qual os 18 supostos simpatizantes do antigo regime foram detidos em sete operações noturnas de busca no centro-norte do Iraque.